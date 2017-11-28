فرحات “قلّع” ويُصبح نصف “لوهافر”

واصل الدولي الجزائري، زين الدين فرحات تسيده ترتيب أفضل الممررين الحاسمين في الليغ2، بعد أن وصل لكرته الثامنة هذا الموسم.

ونشر الموقع الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم، تقريرا بخصوص “زينو” تحت عنوان “ZINEDINE FERHAT ACCÉLÈRE !”، مُشيدا بتألقه اللافت.

يُذكر أن إبن برج منايل وخلال 15 مُباراة فقط، وصل لنفس الأرقام الموسم الماضي كاملا، مع فعالية أكبر أمام المرمى.

وتُشير الأرقام أيضا، بأن الجناح الأيمن ساهم في 47% من الأهداف التي سجلها “لوهافر” لحد الآن، في حصيلة أكثر من مميزة.

ويعيش اللاعب السابق لإتحاد العاصمة فترة زاهية، باعتبارة يتألق مع فريقه وفي نفس الوقت تحول لعنصر أساسي مع المنتخب الوطني.