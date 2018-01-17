فرحات: “كنت ألعب كالمجنون لكن الآن تعلمت الكثير”

عاد زين فرحات إلى بدايته مع نادي لوهافر الفرنسي قادما من إتحاد العاصمة، حيث أكد أنه كان يجري كالمجنون في أول 45 دقيقة قبل أن يختفي في الشوط الثاني.

وقال فرحات في تصريحات لموقع “غول”: “لقد نضجت كثيرا عن ما كنت عليه سابقا، وتعلمت الكثير”.

وأضاف: ” كنت أجري كالمجنون طوال 45 دقيقة فقط وأختفي في الشوط الثاني، لكن الآن تعلمت كيف أسيّر لياقتي طوال 90 دقيقة”.

وتابع: “أنا جد مقرب من مدرب لوهافر، وقد منحني الكثير من الثقة والحرية داخل أرضية الميدان”.

كما أكد “زينو” أن هدفه الرئيسي هو الصعود مع نادي لوهافر إلى الليغ 1 ولم لا تجاوز 15 تمريرة حاسمة.