فرحات: “مستقبلي في لوهافر؟ كل شيء بالمكتوب” !

تحدث زين الدين فرحات، عن مشواره مع نادي لوهافر، خاصة بعد الأداء الكبير الذي يقدمه رفقة الفريق الفرنسي بعد ما وصل للتمريرة الحاسمة رقم 14 هذا الموسم.

وقال فرحات في تصريحات لقناة “مونديال تي في” عبر اليوتوب: “أنا سعيد في لوهافر بعد مضي 3 سنوات عن إلتحاقي”.

وأضاف: “لم أكن أفكر في الميركاتو لأن ذلك من مهمة وكيل أعمالي، وأركز كثيرا مع الفريق لأن هدفنا هو الصعود”.

وتابع: “إذا صعدنا إلى الليغ 1 سأبقى في لوهافر وإذا لم نتمكن من الصعود فكل شيء بالمكتوب”.

وأردف: “وكيل اعمالي ووالدي هما المكلفان بعروض الأندية ولم أبحث عن معرفة العروض”.