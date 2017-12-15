بالفيديو .. فرحات يبّهر .. ويقودْ لوهافر لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري زين الدين فرحات ناديه لوهافر الفرنسي لفوز الثمين بثنائية لهدف أمام نادي نيور لحساب الجولة الـ19 من الليغ 2.

حيث وضع “زينو” بصمته في هذا اللقاء بتمريرتين حاسمتين، جعلتاه يعزز موقعه كأحسن ممرر حاسم بـ10 تمريرات.

وقدم اللاعب السابق لسوسطارة كرة في الدقيقة الـ11 حولها زميله أبينيزير لهدف، قبل أن يعادل الخصم النتيجة خلال الشوط الأول.

ليضيف ناديه هدفا ثانيا خلال الشوط الثاني عن طريق بونات الذي أحسن إستغلال تمريرة فرحات، مانحا الفوز للوهافر.

ويقدم فرحات مستويات عالية هذا الموسم، أين بات من أحسن العناصر الناشطة في الليغ 2 والمرشحة للإنضمام لنوادي كبرى في الليغ 1.