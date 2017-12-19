أشادت الرابطة الفرنسية لكرة القدم بالدولي الجزائري زين الدين فرحات، نظير تألقه خلال مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الثانية.

وعنونت الرابطة الفرنسية في القسم الخاص بالدرجة الثانية “الرقم القياسي لفرحات”، في إشار إلى 11 تمريرة حاسمة حققها لحد الآن.

وجاء في المقال المنشور أن “زينو” حطم رقما قياسيا، كأعلى معدل تمريرات حاسمة خلال مرحلة الذهاب في الليغ 2، منذ بداية التقييم الخاص بأحسن الممررين.

كما أشاد موقع الرابطة مطولا بخريج مدرسة إتحاد العاصمة، الذي أبهر هذا الموسم حسبها والذي رفع نسق المنافسة في بطولة الموسم.