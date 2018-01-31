لا يزال اللاعب الجزائري لفريق لوهافر الفرنسي “فرحات” يصنع الحدث في الدرجة الثانية من البطولة الفرنسية، حيث تمكن اللاعب السابق لفريق سوسطارة من الوصول إلى التمريرة الحاسمة رقم 12 مع فريقه “لوهافر”.

وقدم إبن مدينة برج منايل التمريرة الحاسمة رقم 12 مع لوهافر خلال الفوز المحقق سهرة السبت أمام ضيفه “نيم” بنتيجة (2-1).

وبفضل هذه التمريرة يلتحق اللاعب الجزائري في صدارة احسن الممرّرين بجوليان فوسوريي لاعب نادي ملعب بريست 29 والذي حقق هو الآخر 12 تمريرة حاسمة.

وإلتحق فرحات بصدارة أفضل الممررين في الليغ 02 الفرنسية التي يتصدرها جوليان فوسوريي لاعب نادي بريست 29 والذي حقق هو الآخر 12 تمريرة حاسمة.