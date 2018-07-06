فرحات يُقاطع “لوهافر” ويُبرّر على الطريقة الجزائرية

غاب الدولي الجزائري، زين الدين فرحات عن تدريبات ناديه “لوهافر” إستعدادا للموسم الجديد، مما يوحي بأنه عازم على تغيير الأجواء.

وأشارت جريدة “paris normandie” بأن الجناح الطائر، كان من المُفترض أن يتواجد مع زملائه، ولكنه برّر غيابه بإرسال “عُطلة مرضية”.

وأوضح ذات المصدر، بأن مُسيري “الهاك”، لم يقتنعوا بتبرير أفضل مُرر حاسم في الليغ2، مُعتبرين غيابه مُقاطعة غير مُباشرة للفريق.

ويأمل “زينو” أن ينتقل قبل غلق الميركاتو الصيفي صوب “مونبوليي” الذي قدم عرضا لشراء عقده المُستمر مع “عميد فرنسا” لـ2019.