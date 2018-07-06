عاجل

فرحات يُقاطع “لوهافر” ويُبرّر على الطريقة الجزائرية

الرياضة
  • -
  • 0
فرحات يُقاطع “لوهافر” ويُبرّر على الطريقة الجزائرية
بقلم إسماعيل عشاش

غاب الدولي الجزائري، زين الدين فرحات عن تدريبات ناديه “لوهافر” إستعدادا للموسم الجديد، مما يوحي بأنه عازم على تغيير الأجواء.

وأشارت جريدة “paris normandie” بأن الجناح الطائر، كان من المُفترض أن يتواجد مع زملائه، ولكنه برّر غيابه بإرسال “عُطلة مرضية”.

وأوضح ذات المصدر، بأن مُسيري “الهاك”، لم يقتنعوا بتبرير أفضل مُرر حاسم في الليغ2، مُعتبرين غيابه مُقاطعة غير مُباشرة للفريق.

ويأمل “زينو” أن ينتقل قبل غلق الميركاتو الصيفي صوب “مونبوليي” الذي قدم عرضا لشراء عقده المُستمر مع “عميد فرنسا” لـ2019.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital