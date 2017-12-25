أكدت مصادر إعلامية ألمانية أن نادي فردير بريمن أبدى نوياه في التعاقد بشكل نهائي مع المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل.

خصوصا أن الدولي الجزائري إستعاد الكثير من الإمكانياته في الآونة الأخيرة، حيث سجل ثلاث أهداف في آخر ثلاث مباريات له في البندسليغا والكأس.

ما رجح كفة تفعيل النادي الأخضر الالماني لبند الشراء قبل نهاية الموسم، وهذا حسب العقد الذي يربط بريمين بناديه الأصلي ستاندار لياج البلجيكي.

للإشارة فإن بلفوضيل وقع الصيف الماضي عقد انضمامه إلى فيردر بريمن الألماني على شكل إعارة لموسم واحد.