فرصة ثانية للفاشلين في مقابلات الشفوية بالمدارس العليا

راسب في إمتحان وليس فاشل.
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.
وترقب بعض السحب السفلى قرب السواحل الغربية خلال النهار.
أما المناطق…
في سابقة تعد الأولى من نوعها بالولاية، أغلق، أمس، سكان قرية آيت سعيد بدائرة تيڤزيرت في تيزي وزو مقر بلدية ميزرانة، من خلال بناء جدار…
خلف حريق مهول في غابات النخيل تمرنة الجديدة منطقة عين خيرة بلدية جامعةحريق كلي
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راسب في إمتحان وليس فاشل.