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فرصة ثانية للفاشلين في مقابلات الشفوية بالمدارس العليا

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فرصة ثانية للفاشلين في مقابلات الشفوية بالمدارس العليا
بقلم أسماء.ع

قال مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،إن الوزارة منحت فرصة ثاني،لكل من فشل في المقابلات الشفوية بالمدارس العليا.


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التعليقات (1)

  • salim

    راسب في إمتحان وليس فاشل.

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