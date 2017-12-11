فرقاني: ” الكرة في بلادنا “رايحة فيها”.. وعلينا تطبيق قرارات السمبوزيوم”

أكد اللاعب السابق للخضر “علي فرقاني” أن الكرة الجزائري تعيش أسوء أيامها حاليا، مشيدا بمبادرة الفاف التي تسعى للنهوض بالقطاع.

وونظمت الفاف اليوم الإثنين ندوة حول تجديد كرة القدم الجزائرية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر.

وقال فرقاني:”سبق وأن قمنا بنفس المبادرة في ودادية اللاعبين القدامى حول الإحتراف شهر أكتوبر الماضي وكانت ناجحة”.

واضاف:”هذه المبادرة ممتازة من حيث التنظيم، وحتى من ناحية المشاركين والورشات، في إنتظار النتائج التي ستخرج بها هذه الورشات”.

“المهم من كل هذا هو التطبيق..لدي ثقة كبيرة في الإتحادية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن الكرة في بلادنا “رايحة فيها””.

وشدد رئيس ودادية الللاعبين القدامى على ضرورة تطبيق القرارات التي ستخرج بها ندوة الفاف قائلا:

“يجب ان نتخذ ثورة في كرة القدم، وأتمنى أن تطبق القرارات التي سنخرج بها بأسرع وقت”.

وأضاف:”يجب أن يتم تنظم الأندية المحترفة، لأننا نعيش فوضى حقيقية في عالم الإحتراف ونشاهد تغيير المدربين مثل “الأقمصة””.

وأشار المدرب السابق للخضر إلى الصعوبات التي تواجهها الأندية الجزائرية منذ دخولها عالم الإحتراف في 2010 قائلا:

“الأندية تعاني من الديون، إضافة إلى المستوى المتدني ، لذلك أعتقد أن هذه الندوة إيجابية لكن يجب تطبيق قراراتها”.

وأضاف:”إقترحنا في الورشة أن يتم فتح راس مال الشركات الأندية، وإجبار هذه الأندية على تطبيق القانون”.

وإختتم فرغاني حديثه بالتطرق إلى الإصلاحات التي إقترحها خلال ورشة العمل قائلا:

” إقترحنا منح أرضيات تدريبية للأندية، ومنحهم قطع أراضي من أجل بناء مراكز تكوينية، وتحديد مبلغ مخصص للاعبين الشباب”.