اضرابات جديدة في سكك الحديد والخطوط الجوية في فرنسا

نزل عمال السكك الحديدية في فرنسا مجددا إلى الشارع، الخميس، للضغط على الحكومة التي تصر على تطبيق إصلاحات في هذا القطاع،

فيما أعلن موظفو الخطوط الجوية الاضراب لليوم الـ12 منذ فيفري.

وفي حين تشير الشركة الوطنية للسكك الحديدية والحكومة إلى تراجع التحرك، تجمع المئات من عمال الشركة في باريس لإظهار عدم تراجعهم قبل 4 أيام من لقاء رئيس الوزراء إدوارد فيليب.

ونظمت تظاهرات أخرى في فرنسا، ففي “ميتز” تجمع حوالي 50 شخصا رافعين يافطة كتب عليها “عمال السكك الحديدية يتحركون من أجل الخدمة العامة والعمل”.

إلى ذلك، شلت حركة القطارات، كما شهدت رحلات الخطوط الجوية الفرنسية اضطرابات لكنها أقل من اضرابات الأيام الـ11 الأخيرة، حيث تؤمن الشركة 85% من رحلاتها مقابل 70 إلى 75% سابقا.