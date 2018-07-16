بالفيديو.. إصابة شرطي ومشجعين خلال اشتباكات بفرنسا

اعتدى عدد من المشجعين الفرنسيين على الممتلكات العامة في شوارع باريس، خلال الاحتفال بفوز منتخبهم بكأس العالم.

وذكرت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية، أن المشجعين هاجموا عددا من المتاجر في شوارع باريس، كما ألقوا الصناديق الموجودة بالشوارع.

وأضافت أن هناك مشاحنات وقعت بين قوات الشرطة وعدد من المشجعين بباريس،

كما استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين رشقوها بالحجارة بعدة مقاطعات بأرباجون وايسون.

وذكرت أن إحدى سيارات الشرطة تم التعدي عليها وكسر نوافذها، كما تم ضربهم بزجاجات بها مواد حارقة، ما أدى إلى إصابة شرطي ومشجع في انفجار قنبلة صغيرة.

وفي منطقة نانسي، أصيب رجل بجروح خطيرة عندما سقط من سيارته خلال الاحتفال.