فرنسا تجمد أصول 3 أشخاص و9 شركات بتهمة دعم سوريا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها قامت بتجميد أصول 3 أفراد و9 شركات للإشتباه في صلتهم بتطوير أسلحة كيماوية في سوريا.

وجاء في بيان مشترك لوزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، والخارجية، جان إيف لو دريان، أنّ هذه الخطوة تهدف إلى تتبع آثار شبكات يشتبه في مساعدتهم المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.

وأضاف البيان، أنه تم تجميد أصول 3 أفراد و9 شركات للإشتباه في مساعدتهم المركز في الأبحاث أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد.

في حين لم يكشف البيان عن هويات الأفراد والشركات.