.ثمّنت فرنسا المساعي الجزائرية لاستتباب الأمن في مالي
وقالت الخارجية الفرنسية في موقعها الرسمي على الإنترنت، إنها تشجع و تدعم العمل الجبار الذي تقوم به الجزائر في مالي
.جاء هذا بعد المحادثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل الأحد بالجزائر العاصمة
.”مع الوزير الفرنسي المكلّف بأوروبا و الشؤون الخارجية “جون إيف لودريان
و جرى اللقاء على هامش الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية (كوميفا
.و كذا الدورة الرابعة للحوار الثنائي حول المسائل السياسية و الأمنية
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