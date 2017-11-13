فرنسا تدعم مبادرة الجزائر للسّلم في مالي

الوطني
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فرنسا تدعم مبادرة الجزائر للسّلم في مالي
بقلم مصطفى.ق

.ثمّنت فرنسا المساعي الجزائرية لاستتباب الأمن في مالي

وقالت الخارجية الفرنسية في موقعها الرسمي على الإنترنت، إنها تشجع و تدعم العمل الجبار الذي تقوم به الجزائر في مالي

.جاء هذا بعد  المحادثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل الأحد بالجزائر العاصمة

.”مع الوزير الفرنسي المكلّف بأوروبا و الشؤون الخارجية “جون إيف لودريان

و جرى اللقاء على هامش الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية (كوميفا

.و كذا الدورة الرابعة للحوار الثنائي حول المسائل  السياسية و الأمنية

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