رحلت السلطات الفرنسية صباح اليوم الإثنين الإرهابي جمال بغال المتهم في قضايا الإرهاب من سجن مدينة رين بحسب ما أعلنته مصادر قضائية فرنسية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن جمال بغال رُحل صباح اليوم إلى الجزائر بعد التوصل إلى إتفاق مابين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية.

وأضاف المصدر، أن جمال بغال غادر سجن “فيزين لو كوكي”، في غرب فرنسا في حدود الساعة الخامسة والنصف فجرا، ليتم ترحيله مباشرة.

حيث أقلعت الطائرة في حدود الساعة العاشرة والنصف بإتجاه الجزائر.

وذكرت مصادر لها علاقة بالملف، أنّ بغال البالغ من العمر 52 سنة كان حاملا للجنسية الفرنسية وسحبت منه العام 2007.

ويعتبر جمال بغال، الأب الروحي للأخوين الشقيقين “كواشي” المنفذين للعملية الإرهابية التي إستهدفت جريدة شارلي إيبدو العام 2015.