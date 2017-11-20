فرنسا تمارس “العنصرية” على الطّلبة الجزائريين  

يعاني الطلبة الجزائريون بفرنسا أوضاعا مزرية ومعاملة سيئة، من حيث الإقامة وظروف التمدرس، تختلف تماما عن الطّلبة الأجانب المتمدرسين معهم.

وكشف تقرير لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية نشر اليوم الإثنين، أن الطلبة الجزائريين بفرنسا لا يستفيدون من تسهيلات الإقامة والبقاء بالتراب الفرنسي.

موصيا بتعديل الاتفاق الثنائي المبرم سنة 1968

و أشار التقرير حول توظيف العمال المهاجرين بفرنسا، إلى أن وضعية الطلبة الجزائرية بفرنسا “خاصة” مقارنة بالطلبة الأجانب الأخرين”

موضحا أن “طلبة هذا البلد الذين يسري عليهم الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم سنة 1968، لا يستفيدون من الأحكام الجديدة .

التي تسهّل الإقامة للطلبة في التراب الفرنسي

وأضاف أنه بالرغم من هذه العراقيل، فإن نسبة الإقامة للطلبة الجزائريين بعد 7سنوات من الإقامة تعد من بين النسب الأكثر ارتفاعا

و من المنتظر أن ترتفع عددهم خلال السنوات الأربعة لدفعة 2011.