تقدمت فرنسا على إيطاليا كأول زبون للجزائر ب2.660 مليار دولار أي بنسبة 14 بالمائة من إجمالي الصادرات .

وهذه الحصيلة خلال السداسي الأول من 2019 أين كانت فرنسا أهم زبون لتليها إيطاليا ب 2.501 مليار دولار. ثم إسبانيا ب2.259 مليار دولار والولايات المتحدة الامريكية ب1.597 مليار دولار. وبالنسبة لأهم مموني الجزائر يمثل خمس الأوائل أكثر من 50 بالمائة ولا تزال الصين تتصدر القائمة ب4.219 مليار دولار. وتليها فرنسا ب2.144 مليار دولار وإسبانيا ب1.678 مليار دولار وألمانيا ب1.643 مليار دولار وأخيرا إيطاليا ب1.577 مليار دولار.