“فريدوم هاوس” الأمريكية تصنف الجزائر ضمن قائمة الدول “غير الحرة”

منحت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية أمس الجزائر 35 نقطة ضمن قائمة الدول “غير الحرة”.

في تقريرها السنوي حول الحرية في دول العالم.

وحلت الجزائر في المرتبة السابعة عربيا، في حين حافظت فيه تونس على مركز الصدارة عربيا.

وجاء الترتيب على النحو التالي، تونس بـ 70 نقطة وحلّ في المرتبة الثانية عربيا لبنان بـ43 نقطة.

وثالثا المغرب بـ39 نقطة، ثم الأردن بـ37 نقطة والكويت بـ36 نقطة.

وهذه الدول صنفها التقرير ضمن البلدان ذات المناخ “شبه الحر”.

و صنف الجزائر 35 نقطة، والعراق 31 ومصر 26، وقطر 24، وعمان 23، والإمارات 17.

واليمن 13، وليبيا 9 والسعودية 7 ضمن قائمة الدول “غير الحرة”.