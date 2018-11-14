فريد: زوجتني تنومني بالدواء وتدخل إبن أخي من النافذة لممارسة الرذيلة

صرح فريد أن زوجته كانت تقوم بحركات غريبة عند حضور إبن أخيه للبيت حيث إنتابه الشك في خياتنه له

وأضاف فريد أن لديه مستودع فارع لركن السيارة فقط به نافذة تفصل بين غرفة إبن أخيه وداخل بيته.

حيث تقوم زوجته بتنويمه بالدواء المنوم لتتمكن من فتح النافدة لتدخل عشيقها إلى البيت من أجل ممارسة الرذيلة

فقام بربط خيط في النافذة لتأكد من أن احد دخل منها فكان يقوم مبكرا قبلها ليتوجه مباشرة نحو النافذة فيجد الخيط ممزق.

وكلما يجد الخيط مقطع يتوجه إلى زوجته فيجدها منهكة ولا تستطيع القيام من التعب.

أنه لم يكن لا يعيش حياة عادية فقد كان مسحور حيث أنه تقيئ سحلية “زرزومية “.