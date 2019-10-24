بالصور.. فريق قيادة الدرك الوطني يتوج بالطبعة الـ47 لكأس الجزائر العسكرية

أحرز فريق قيادة الدرك الوطني، اليوم الخميس، لقب كأس الجزائر العسكرية، في طبعتها الـ47، على حساب فريق الناحية العسكرية الأولى.

وانتهى الوقت الرسمي لهذه المباراة على وقع التعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح، والتي ابتسمت لفريق قيادة الدرك الوطني.

وجرت هذه المباراة التي احتضنها ملعب “بوجريو معود” ببن عكنون، بحضور نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح.

وتسلم فريق قيادة الدرك الوطني، كأس الجمهورية، من طرف نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح.