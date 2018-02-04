فريق من الطارف يمثل الجزائر في “جوثيا كوب” بالسويد

بقلم و.كويني - م.بن كموخ

بقلم و.كويني - م.بن كموخ

ستشارك الجزائر لأول مرة في تاريخها في البطولة العالمية للناشئين “جوثيا كوب” بفريق لكرة القدم من ولاية الطارف.

وتتعلق البطولة التي ستجرى بالسويد باللاعبين باللاعبين ما بين 11 و19 سنة فيما سيتنقل الوفد الجزائري بـ20 لاعبا و 4 مسيرين.

وهذا حسب ما صرح به رئيس الفريق العياشي بن سلامة لـ”النهار أونلاين” الذي أكد قبول الهيئة السويدية المنظمة للبطولة لمشاركة النادي الجزائري.

وتقام “كأس جوثيا” سنويا منذ عام 1975 في مدينة غوتنبرغ بالسويد وتعد البطولة إحدى أهم البطولات على مستوى العالم لإكتشاف المواهب.