فسخت مصالح ولاية تبسة العقد امع الشركة التركية “بوليكون كرامادن” التي كانت مكلفة ببناء 1.500 مسكن “عدل2” بالولاية.

وقال والي الولاية بأن هذا القرار اتخذ بسبب “عدم احترام الآجال المحددة و أحكام دفتر الشروط” وانه يجرى حاليا اتصالات مع مؤسسة أخرى لإعادة بعث الورشة.

والجدير بالذكر أن برنامج البناء قد أسند للشركة التركية في فبراير 2016 بآجال إنجاز حددت بـ 30 شهرا لكن الورشة ظلت شبه مشلولة.

للإشارة، فإن مصالح الولاية تعتزم توزيع السكنات 2000 سكن ضمن مختلف الصيغ قبل نهاية السداسي الأول من 2018.