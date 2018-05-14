قامت مديرية التربية، للجزائر شرق بفصل الأستاذة، التي عاقبت تلميذة بوضعها داخل سلة مهملات، ضاربة مشاعرها عرض الحائط.

وقال،لحبيب عبيدات،مدير التربية الجزائر شرق،أن مصالحه قامت بطرد معلمة اللغة الفرنسية،بمدرسة العربي بن مهيدي في عين طاية،والتي تعمل بنظام التقاعد.

وأضاف عبيدات،أن بعد اجراء تحقيق أولي على مستوى المدرسة،اعتبرت المعلمة،أن العمل الذي قامت به عادي وهو مجرد تحفيز على الدراسة.

وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريت قد صرحت، أمس، أن القطاع قام باتخاذ إجراءات بحق الأستاذة.

للإشارة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتلميذة عاقبتها أستاذتها بوضعها داخل سلة المهملات.

واستنكر المواطنون العمل الذي قامت به الأستاذة بحق التلميذة التي تدرس في الطور الابتدائي.