فصل رئيس المكتب الولائي لحزب “PRD” بتيارت بعد تأييده للانتخابات

أنهى حزب التجديد و التنمية مهام امينه الولائي لولاية تيارت بعد تأييد هذا الأخير للانتخابات المزمع إجراؤها في 12 من شهر ديسمبر ومساندته للمترشح الحر عبد المجيد تبون.

وقال رابح يوسفي رئيس مكتب حزب PRD في تيارت أنه تلقى بيان فصله من رئيس الحزب أول أمس لما اسماء البيان الذي تلقت النهار نسخة منه عدم انضباط المعني وأخطائه.

وقال يوسفي للنهار اون لاين إنه كان وفيا للحزب، غير أن قناعته الشخصية وإيمانا بضرورة المضي نحو الانتخابات جعلته يخالف الحزب الذي ابلغه في مراسلة سابقة بأن المسؤولية اتجاه الوطن فرضت عليه هذا الخيار الصحيح، بتأييد الانتخابات قبل أن يعلن مساندته للمترشح الحر عبد المجيد تبون، الذي رأى انه الأنسب خاصة في هذه المرحلة التي قال عنها أن الجزائر بحاجة لرئيس لمواجهة أي فراغ و الدخول في المجهول .

