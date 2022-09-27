فضيحة الترقيات بالوجوه تتواصل في صندوق التقاعد!

لا يزال مسلسل الترقيات بصفة غير قانونية يلقي بظلاله على الصندوق الوطني للتقاعد، بعدما استفادت مديرة بالنيابة من ترقيتين في ظرف ستة أشهر، رغم أن مضامين الاتفاقية الجماعية تؤكد على أن الترقية تتم كل خمس أو ست سنوات.

وتحصلت “النهار” على وثائق رسمية تثبت استفادة المديرة الفرعية بالنيابة للمعاشات على مستوى وكالة الصندوق الوطني للتقاعد “الجزائر شمال”، ويتعلق الأمر بالمسماة “ن.ج”، من ترقيتين في ظرف ستة أشهر، أولاها كانت شهر فيفري، وآخرها أي الثانية كانت يوم الفاتح سبتمبر الجاري، بعدما تقرر ترقيتها من منصب مديرة فرعية للمعاشات “الدرجة 18 الصنف 5” إلى مديرة فرعية بالنيابة لمتابعة تصفية وتحرير حوالات المعاشات ومنح التقاعد على مستوى مديرية التقاعد في المديرية العامة “الدرجة 20 الصنف 2″، حسب المقرر الذي تحوز “النهار” على نسخة منه.

والغريب في الأمر، أن “ن.ج” حررت مديرتها السابقة على مستوى وكالة “الجزائر شمال”، تقريرا أسود بسبب غياباتها المتكررة ومغادرته ا لعملها في أوقات مبكرة من دون علمها “أي مديرة الوكالة”، وكان ذلك بتاريخ التاسع عشر جوان الماضي، وتم رفعه إلى المدير العام للصندوق، وأكدت في مضمونه أن سلوكها أثر سلبا على معالجة ملفات التقاعد، وعلى الجو العام للوكالة، ليتم استجوابها في جلسة خاصة حضر فيها مدير التقاعد بالصندوق ومساعد المديرية، ليكون رد المعنية “ن.ج” بأن غياباتها المتكررة تعود إلى تدريسها على مستوى المدرسة العليا للضمان الإجتماعي وتكوينها لعمال “‪CNR”، أما خروجها المبكر من المكتب، فكان بسبب جلب أبنائها من المدرسة، وهذا من دون موافقة أو علم مديرة وكالة “الجزائر شمال”.

وبالرغم من ذلك وبعد مرور أشهر قليلة عن عمر التقرير، استفادت المعنية من ترقية عليا وعلى مستوى المديرية العامة، تعدّ الثانية من نوعها في ظرف ستة أشهر، في خرق صارخ لبنود الاتفاقية الجماعية في شقها المتعلق بالترقيات، والتي تنص على أن الترقية تكون مرة كل خمس أو ست سنوات أقدمية، قبل الترقية إلى منصب أعلى، كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إظهار شهادة نجاح إلا في حالة شغور المنصب، كمقياس الكفاءة ومعايير الانتقال إلى المناصب المفتوحة المحددة أمامه، أما بالنسبة للحائزين على شهادة التعليم العالي، فإن الترقية تكون – بالاستناد إلى مضمون الاتفاقية التي تحصلت عليها “النهار” – كل ثلاث سنوات أقدمية للانتقال من الدرجة “15 صنف 2” إلى الدرجة “16” وأربع سنوات على الأقل للانتقال من “16” إلى درجة أعلى.

وكانت “النهار” قد نشرت تفاصيل أكثر حول فضيحة الترقيات غير القانونية على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد بالأسماء، والتي كانت من بينها قضية ترقية زوجة رئيس ديوان في وزارة سيادية بغير وجه حق!.