فضيحة “المضادات الحيوية” تروّع أسواق الدجاج بالعالم

ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أنّ مزارع هندية استخدمت نوعا قويا من المضادات الحيوية في تسمين الدجاج.

مما شكل مخاوف من تداعيات المضادات على صحة المستهلكين حول العالم.

وبحسب المصدر، فإنّ أطناناً من المضادات الحيوية تستخدم في حالات الألم القصوى.

حيث يتم شحنها إلى الهند، كل عام و يجري استخدامها دون وصفة طبية.

ويلجأ مربوا الدواجن إلى المضادات الحيوية القوية لأجل تسمين الطيور، في فترة قصيرة، حتى تصبح جاهزة للاستهلاك.

بغض النظر عن الانعكاسات الصحية.

وأظهرت دراسة لمكتب صحافة التحقيق، أن مئات الأطنان من مضادات “كوليستين” الحيوية، تم بيعها للهند.

بغرض الاستخدام الحيواني، وخاصة في تربية الدجاج.

وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن المضادات التي يجري استخدامها في علاج أمراض خطيرة، ستصبح ذات نجاعة أقل مستقبلا.

وتعد الهند من كبار مصدري المواد الغذائية عالميا في الوقت الحالي، ويبدي الخبراء قلقا إزاء غياب تحرك صحي على المستوى العالمي لضبط استخدام المضادات الحيوية