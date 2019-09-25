فضيحة بالفيديو.. أعوان جمارك يسرقون أمتعة مسافر بميناء العاصمة!

تكشف لقطات فيديو تحصلت عليها “النهار أونلاين” عملية سرقة متهم بالتورط فيها أعوان وموظفي جمارك على مستوى ميناء الجزائر.

وتُظهر اللقطات التي صورها أحد المسافرين، مسافرا آخر وهو يستشيط غضبا ويصرخ بأعلى صوته، فاضحا جمركيين قاموا بسرقة أمتعته.

وفيما كان المسافر ما يزال يصرخ، مستعملا عبارة “هاذو خيّان.. هذا منكر”، لم يقترب منه أي مسؤول أو جمركي بالميناء للاستفسار منه حول ما حدث لإنصافه.

وبعد ذلك، شرع المسافر في حث المسافرين على عدم الصعود إلى الباخرة، وبدت تتصاعد أصوات أخرى للتنديد بالسرقات المتكررة بالميناء.

وبعدما بدا أن المسافر الضحية مصمم على فضح ما حدث له، اقترب منه بعض الجمركيين وحاولوا تغطية الفضيحة.

غير أن الضحية صرخ في جمركي بأعلى صوته “أنا ما نخاف حتى واحد، إلا من ربي.. أين هي سلعتي، جيبوهالي!”.

وفيما رصدت لقطات الفيديو المسافر الضحية وهو ما يزال يصرخ بأعلى صوته، كان مسافرين آخرون يروون لبعضهم معاناتهم مع السرقات.

بعد ذلك، أظهرت الفيديو الضحية وهو يتحدث إلى جمركيين حاولا المداراة على الفضيحة، قبل أن يصرخ الأول في وجه أحدهما “ما تحشمش”!.

وتكشف هذه الحادثة الوجه الخفي من التسيب والفساد الذي بات ينخر جهاز الجمارك، وسط تكتم الكثير من المسؤولين.

وكان جمركي قد مثل منذ أيام أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، بعدما تم رصده متلبسا بتصوير مسافرين وإرسالها لمحرضين لنشرها على فايسبوك.

ورغم أن الجمركي المتهم اعترف بكل ما نسب إليه خلال مراحل التحقيق، غير أن إدارة الجمارك تغاضت عنه ولم تقم بتوقيفه عن العمل ولو كإجراء تحفظي.

ومعروف أن الفساد داخل جهاز الجمارك يعتبر بمثابة طابو، يتحاشى الجميع الخوض فيه، رغم أن الجميع يتحدث عنه.