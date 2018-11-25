فضيحة في عين التوتة بباتنة.. حارس ابتدائية يعتدي جنسيا على تلميذ

أمر مساء اليوم قاضي تحقيق محكمة عين التوتة بولاية باتنة بايداع حاجب ابتدائية العيد بن رابحة الحبس المؤقت بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذ يبلغ من العمر سبع سنوات يدرس سنة ثانية ابتدائي في نفس المؤسسة،

في قضية هزت الرأي العام المحلي بمدينة عين التوتة منذ نهاية الاسبوع الماضي عندما اسر الطفل الضحية لوالدته ما حصل له داخل مؤسسته الابتدائية من طرف الحارس البالغ من العمر 55 سنة،

فما كان على الوالد سوى التوجه الى المحكمة صبيحة امس مودعا شكواه التي تم على اثرها مباشرة تحقيق فوري بالاستماع للضحية ووالده وكذا الحارس المتهم، وبوجود شهادة طبية تثبت الاعتداء الجنسي.

واستصدر قاضي التحقيق امرا بالايداع في حق المشتبه فيه، علما ان عائلة الضحية نظمت صباح اليوم رفقة اولياء التلاميذ وقفة احتجاجية امام مقر المدرسة الابتدائية التي شهدت الفضيحة،

حيث طالب الاولياء بتطبيق اقصى العقوبات على الفاعل مع المطالبة بكشف ملابسات محاولة مدير المؤسسة التستر على الحادثة في ظل شكوك راودت الاولياء حول وجود ضحايا اخرين لم يتقدموا بشكواهم بعد.

وفي اتصالنا بالمكلفة بالاعلام على مستوى مديرية التربية لمياء بن الشريف قالت ان القضية مستبعدة استنادا على التقارير الميدانية التي وصلتهم.