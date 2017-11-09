كشفت كميات الأمطار المتساقطة على العاصمة وضواحيها، سياسية “البريكولاج” التي أُنجز بها الشطر الجديد للسكة الحديدية “بئر توتة – زرالدة”.

وتظهر الصور التي تحوزها “النهار أونلاين”، الطريقة التي انجرفت بها الأتربة والأحجار تحت خط السكة الحديدية.

والتي تسببت في تعرية السكة في بعض المحاور وتوقف الخط عن العمل، وهو الذي دشنه الرئيس بوتفليقة قبل أشهر فقط.

وكانت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف”، قد سلمت المشروع ديسمبر 2016.

ويربط الخط بلديات غرب العاصمة عبر 5 محطات في كل من بئر توتة وتسالة المرجة وسيدي عبد الله.

أين ينقل القطار الرابط بين محطتي زرالدة وأغا 50 ألف مسافر يوميا.

وفي تصريح لـ “النهار أونلاين”، قال المدير العام لأنسريف، عز الدين فريدي، أنه سيتم التكفل بالأمر وحل المشكل خلال دقائق فقط.