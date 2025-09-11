فكك شبكة إجرامية منظمة دولية تنشط في التهريب والإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية

تمكنت مصلحة مكافحة المخدرات للدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات إمتداد دولي تنشط في التهريب والإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

الشبكة الإجرامية كانت تنشط إنطلاقا من الحدود الليبية إلى غاية الولايات الشرقية للوطن

وقد مكنت العملية العملية من حجز 129.500 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين بالإضافة إلى جرار طريقي وسيارة رباعية الدفع ومبالغ مالية

كما مكنت من الإطاحة بثلاثة عناصر من الشبكة من بينهم بارون مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة فيما يبقى ثلاثة ٱخرين في حالة فرار