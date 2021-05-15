غزة.. 73 مليون دولار قيمة الخسائر بعد هجومات الكيان الصهيوني

قدّر المكتب الحكومي الإعلامي في غزة قيمة الخسائر التي طالت المنشآت الاقتصادية والتجارية بأكثر من 73 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس المكتب سلامة معروف، إن قيمة الخسائر المباشرة،بلغت 15 مليون دولار جراء غارات الكيان الصهيوني.

وذكر معروف أن الهجمات استهدفت 60 مقرا حكوميا، من مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية وبلغت الخسائر المباشرة 10 ملايين دولار.

وبحسب المسؤول فإن الكيان الصهيوني شنّ 750 غارة على غزة طالت تدمير 500 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي.

بالإضافة إلى تضرر 350 وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف، فيما تم قصف 32 برجا وبناية سكنية وهدمها بشكل كلي.

وأوضح أن الأضرار طالت أيضا 23 مدرسة وعيادات رعاية صحية و23 مقر إعلامي ومؤسسات اقتصادية وجمعيات، ومزارع حيوانية وأراضي زراعية.