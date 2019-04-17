الفنانة المصرية “زينة” متهمة بالاعتداء على طفلة أمريكية

وجهت النيابة العامة في الإمارات اتهاما رسميا إلى الفنانة المصرية زينة، بعد أن إعتدت على طفلة في فندق “أتلانتيس” بدبي.

وهذا بعد بلاغ ورد عن الحادثة، من أسرة أمريكية تشمل أبا مصري، وزوجته وابنته 11 عاما، يتهمون زينة بالاعتداء عليهم، حسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وتعود حيثيات الحادثة حسب إفادة الأب، أنه تفاجأ بامرأة لا يعرفها تصرخ في وجه ابنته 11 عاما، وتشتمها باللغة العربية.

لكن الفتاة لم ترد لأنها وشقيقها الأصغر لا يجيدان العربية، إلا أنها استمرت في الصراخ بطريقة أخافت الأطفال.

فتطاولت عليهم زينة بالإنجليزية، وإدعت أن الطفلة قامت بتصويرها أثناء جلوسها على المسبح بزي السباحة”.

وأشار الأب إلى أنه لم يكن يعرف هويتها، التي تبين فيما بعد أنها فنانة مصرية.

مؤكداً أن ابنته كانت تصور شقيقها، 5 سنوات، في ملعب المطعم الذي شهد الواقعة، ولا تعرفها حتى تصورها.

وتابع السائح أن الفنانة زينة أفصحت عن هويتها، ثم هجمت على زوجته وعضتها.

كما أنها هاجمت ابنته وخدشتها وعضتها، وأخذت منها هاتفها المحمول وحطمته.

بينما هجمت امرأة أخرى كانت بصحبتها، تبين لاحقاً أنها شقيقتها وعضته في كتفه.

واستمعت محكمة الجنح قبل عدة أيام لشهادة شاهد عيان في القضية، أكد واقعة ضرب الطفلة، بحجة أنها صورت الفنانة بهاتفها النقال خلسة.

وللإشارة فإنه تم تحديد موعد للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد الفنانة، بتاريخ 6 من ماي المقبل.