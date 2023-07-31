فندنبروك: “قدمنا مردود في المستوى لكن الوحدة الإماراتي كان أفضل منا”

اعتبر مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك، بأن فريقه قدم مردود مقبول، معترفا في ذات الوقت بأحقية الفوز الذي كان من نصيب الوحدة الإماراتي.

وصرح فندنبروك، خلال ندوته الصحفية: “أجرينا حوالي سبعة تغييرات في تشكيلتنا خلال هذه المباراة، مقارنة بمباراتنا الأولى”.

كما أضاف: “قدمنا مباراة في المستوى على العموم، إلا أننا افتقدنا التنسيق على مستوى خطي الدفاع، والهجوم”.

وأردف: “المنافس قدم مردود أفضل، خاصة من الناحية الفنية، وأحسن تسيير الكرة مقارنة بفريقنا، واستحق هذا الفوز”.

وتابع سفان فندنبروك: “تنظيم هذه البطولة كان في المستوى، ومع احترامي لحكم المباراة، إلا أنني لم أكن مقتنا بمستواه اليوم”.

يذكر أن شباب بلوزداد، أقصي من كأس الملك سلمان للاندية، بعد تسجيله اليوم الإثنين، ثاني هزيمة له أمام نادي الوحدة الإماراتي بنتيجة 2-1″.