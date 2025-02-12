فن المسافات.. تريد أن تستمر علاقتك مع الأخرين؟

عليك أن تتقن فن المسافات. فالمسافة بين الأرض والشمس هي التي حمت الكون من الإحتراق والتجمد. والمسافة بين الكلمة والكلمة هي التي جعلتنا نقرأ ونفهم ما كتب.

إذن فضبط المسافات وهندستها الدقيقة هي التي أنتجت كونا رائعا. لهذا وحتى تصبح حياتك رائعة وتستمر علاقتك مع الأخرين ولا تصطدم بمن تحب. عليكم أن تترك مسافة وتحسب خطواتك بدقة، لا تبتعد أكثر مما ينبغي ولا تقترب أكثر مما ينبغي.

فهذه الخطوات المحسوبة بدقة لا تعني الغرور أبدا، بقدر ما هي تعني الرغبة في استمرار الود والإحترام.

فلكل إنسان عيوب وأخطاء، وأفعال وردات فعل، وكلمات لا تظهر إلا بالإقتراب منه. من الممكن أن تجرح أو تترك أثرا دون أن يشعر بها، بسبب رفع التكلفة ووجود هذه المسافة القريبة جدا.فلتبدأ من الآن بإتقان فن المسافات لتسعد حياتك وحياة من حولك،واستمتعوا بحياتكم بأفضل ما يمكن.