العميد يعود إلى سكة الإنتصارات على حساب الكناري

حققت مولودية الجزائر ثاني فوز لها هذا الموسم اليوم السبت على حساب شبيبة القبائل برسم الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وسيطر رفقاء الحارس شاوشي على مجريات المباراة، ولم ينتظروا طويلا لدك مرمى الكناري ففي الدقيقة 19 سجل درارجة الهدف الأول بعد فتحة من بن دبكة

ورغم محاولات الشبيبة القبائلية في العودة في النتيجة إلا أن أشبال المدرب كازوني وقفوا سدا منيعا لهم.

وفي وقت حاول لاعبو الشبيبة تعديل النتيجة باغت درارجة الحارس عسلة بهدف ثاني في الدقيقة 63 موقعا ثنائية رائعة قاد بها فريقه إلى الفوز.

وعززت المولودية موقعها في ترتيب المجموعة بعدما كانت تحتل المركز 12 برصيد 6 نقاط ليرتفع رصيدها إلى 9 نقاط و تصعد للمركز العاشر عقب فوزها اليوم على شبيبة القبائل.