اللغة الفرنسية..تثير الفوضى ومديرة “CCF” ترفض استقبال الجزائريين

توافد العشرات من المواطنين، أمام مقر المركز الثقافي الفرنسي بالجزائر،منذ فجر الأحد،لاجراء اختبار في اللغة الفرنسية ،تحضيرا لتقديم ملف التأشيرة.

المواطنون قدموا من عدة مناطق ، للخضوع الى اختبار اجباري في اللغة الفرنسية، قبل تحديد موعد لتقديم ملف الحصول على التأشيرة لدخول الاراضي الفرنسية.

المشهد لم يكن عاديا ، غلبت عليه الفوضى المنتشرة بين الطوابير الطويلة .

وأمام الحشود البشرية، والتي غلب عليها عنصر الشباب خرجت المديرة الفرنسية وأكدت رفضها استقبالهم ووجهتهم نحو الموقع الإلكتروني مجددا.