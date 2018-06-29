فوضى عارمة على متن طائرة الجوية الجزائرية “أورلي-الجزائر”

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فوضى عارمة على متن طائرة الجوية الجزائرية “أورلي-الجزائر” صورة مركبة
بقلم خ.صديق

عرفت الرحلة الجوية AH1007 من مطار أورلي بفرنسا نحو مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة تأخرا كبيرا،

حيث وصل إلى 3 ساعات حسب فيديو نشره مسافرين كانوا على متن الطائرة “أربيس 330” التابعة للخطوط الجوية.

وكان من المفروض أن تقلع الطائرة على الساعة 20:10 مساء اليوم الجمعة على أن تحط الرحال بمطار الجزائر على الساعة 21:20.

ويظهر الفيديو حالة غليان لدى المسافرين بسبب تقاعس المسؤولين حسب تصريحهم.

وحسب حديث المسافرين المتذمرين في طائرة الجوية الجزائرية فإن التاخر راجع إلى وفاة أحد المسافرين قبل إقلاعها.


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