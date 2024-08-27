فياض: كلمة الرئيس تبون واضحة في كل المنابر وقيادته هي إرادة لوحدة الصف العربي وصموده

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أن مواقف الرئيس عبد المجيد تبون واضحة، في كل مناسبة وفي كل منبر.

ويأتي تصريح الوزير اللبناني على هامش وصول ناقلة الفيول الجزائرية إلى ميناء طرابلس.

وقال وزير الطاقة اللبناني في ندوة صحفية: “الجزائر كما عهدتنا في الماضي، كرست اليوم وقوفها مع لبنان والشعب اللبناني في أصعب المحن”.

وأبرز فياض أن “مواقف الرئيس تبون واضحة في كل مناسبة وكل منبر، وفي جامعة الدول العربية والقمة العربية أو في المنابر المختلفة في الجزائر”.

وأضاف في السياق ذاته: “كلمة الرئيس تبون واضحة جدا وإرادته وقيادته هي إرادة لوحدة الصف العربي لصموده ولاستدامة الأمة العربية ونهوضها”.

وختم فياض بالقول إن الجزائر اليوم “قامت بالوقوف مع الشعب اللبناني وكرامة وعزة الشعب اللبناني لتخطي الأزمات والمحن”.

وللإشارة، وصلت الباخرة الجزائرية “عين أكر” قبالة منشآت نفط طرابلس الكائنة في ​البداوي​، وهي محملة بـ30 ألف طن من الفيول “أويل” الجزائري. وجاء ذلك تجسيدا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون بإمداد لبنان بالكميات اللازمة من مادة الفيول من أجل تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في هذا البلد.