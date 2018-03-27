طالبت الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة اليوم الثلاثاء بالجزائر وزارة النقل بتوحيد قيمة الضرائب المترتبة على السائقين عبر كل الولايات.

و دعا رئيس الفيدرالية، بلخوص محمدي، الوزارة الوصية بتوحيد قيمة الضرائب عبر كلّ الولايات بمتوسط 4500 دينار لكل ثلاثي.

وهذا من أجل ضمان “الشفافية” و”النزاهة” في العملية، معتبرا أن هذه الفئة قدمت تضحيات جسيمة خلال فترة العشرية السوداء

حيث قال :” نحن عملنا في فترة العشرية وتحملنا كل الظروف الصعبة في ذلك الوقت.

الضرائب لم تطالبنا بالمستحقات ولا نريد مقارنتنا الآن بشركات النقل بسيارات الأجرة الحديثة”.

كما دعت فيدرالية سائقي سيارات الأجرة الوزارة إلى بحث إشكالية الديون المتراكمة على السائقين، لدى مصالح الضرائب منذ 30 سنة.

هذه الأخيرة التي ترفض حسب بلخوص فتح أي حوار لمعالجة الوضع، مؤكدا أنّ السائقون لا يستطيعون حاليا تسديد المستحقات.

وفق الشروط المحددة من طرف مصالح الضرائب.