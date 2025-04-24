فيديو التهديد بالاعتداء على ممولي البطاطا..ايداع 4 اشخاص الحبس المؤقت

أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس قضاء الجزائر،أنه على إثر تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.يظهر من خلالها عدة أشخاص يدعون إلى مقاطعة جني محصول البطاطا و يهددون بالاعتداء على أصحاب الشاحنات التي تمول المواطنين بمادة البطاطا، تم فتح تحقيق ابتدائي أسفر على توقيف كل من ( ح.ب )، ( غ. ا )، ( ش.ع ) و ( ع. ج ).

وافاد بيامن المجلس انه عند تقديم الـمعنيين يوم 24 أفريل 2025 أمام نيابة القطب الجزائي الوطني تم فتح تحقيق قضائي ضدهم لارتكابهم جنحة التحريض على المضاربة غير المشروعة باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، جنحة وضع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، جنحة التحريض على المضاربة غير المشروعة و جنحة التهديد بالاعتداء.

بعد سماع المتهمين الأربعة عند الحضور الأول أمر السيد قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.