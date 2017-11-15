صنع فيديو تلفزيون “النهار” للملاسنات التي حدثت بين الناخب الوطني رابح ماجر، وصحفي الإذاعة الحدث عبر وسائل الإعلام العالمية.

واعتمدت صحيفة “أبولا” في المقال الذي نشرته اليوم الأربعاء عبر موقعها الرسمي، على فيديو تلفزيون “النهار” الذي نقل ندوة ماجر على المباشر.

ونفس الأمر بالنسبة لموقع “مي فوتبول” البرتغالي، الذي اعتمد هو الآخر على فيديو “النهار” في مقاله المنشور اليوم.

وكذلك موقع “غول” العالمي، الذي لم يفوت الفرصة هو الآخر لتناول قضية ماجر ومع الصحفي الإذاعي “معمر جبور”

ونقل فيديو “النهار” من إحدى حسابات أحد الصحفيين الجزائريين في “تويتر”، الذي اعتمد أيضا على فيديو “النهار”

ومواقع عالمية وجزائرية أخرى على غرار “لاغازيت دي فناك” و “دي زاد فوت” و”بور أف”.

ليؤكد بذلك مرة أخرى تلفزيون “النهار” أنه مرجع.