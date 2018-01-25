فيديو “جامعة مستغانم” مفبرك وأصله ألمانيا

تداولت الكثير من صفحات “الفايسبوك” فيديو بعنوان “كارثة في جامعة مستغانم، شجار بل معركة بين الطلاب داخل المكتبة”.

الفيديو يعرض مشاجرة بين مجموعة من الطلبة يقول من نشره أنه بين طلبة من ولاية تبسة مع نظراء لهم من ولاية مستغانم.

“النهار أون لاين” تتبعت الفيديو فاكتشفت أن أصل الفيديو مدينة “دورتموند” الألمانية.

و هو لمشاجرة بين مهاجرين أفارقة و لاجئين عرب بالمكتب الاتحادي للهجرة بالمدينة.

و يعود تاريخ نشر الفيديو إلى 15 سبتمبر عام 2017، فيما نشرته الصفحات الجزائرية بالأمس.

و هذا هو رابط الفيديو الحقيقي.