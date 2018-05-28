بالفيديو.. لص محترف يسطو على محل لبيع الهواتف النقالة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية سرقة بحيلة خطيرة على احد محلات بيع الهواتف النقالة بالشراقة في العاصمة.

الفيديو يوثق طريقة خبيثة لجا اليها السارق بتمويه صاحب المحل بترك حافظة النقود على أنها مملوئة بالأموال، ومحفظته ومفاتيح السيارة،

حيث خرج المحتال بقصد عرض الهاتف لزوجته الموجودة بالسيارة حسب ما يوضحه الفيديو لكن لم يعد.

لكن الصادم بعد أن قام صاحب المحل بتفقد أغرض المجرم ليلقاها عبارة عن قطع ورقية لجرائد تغطيها ورقة نقدية صحيحة للتمويه.

الفيديو أثار موجة من التعليقات عبر الفايسبوك خاصة وان الحيلة الخبيثة التي لجأ إليها السارق.

https://www.youtube.com/watch?v=IqBRmpCKWao