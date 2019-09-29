فيديو للحظة انقلاب قارب لـ”حراڨة” في شواطئ بومرداس

تداولت، مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي،”فايسبوك”، مقطع فيديو يوثق لحظة انقلاب قارب لـ”حراڨة” في بومرداس.

وحسب ناشري الفيديو، فإن الفيديو تم تصويره في أحد شواطئ زموري بولاية بومرداس.

ويظهر في المشاهد، شباب من مختلف الأعمار، سقطوا في البحر بعد انقلاب قاربهم.

وانقلب أمس السبت، قارب لحراڨة بأحد شواطئ زموري التابعة لولاية بومرداس وعمليات البحث واسعة للبحث عن المفقودين.

وأشارت مصادر أولية لوجود 12 شخصا على متن القارب .