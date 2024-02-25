فيديو مرعب.. طائرة تفقد قطعة من جناحها في منتصف الرحلة

خلال رحلة جوية من سان فرانسيسكو إلى بوسطن، فقدت طائرة بوينج 757 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز قطعة من جناحها الأيمن. واضطرت إلى الهبوط في دنفر.

واضطرت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز من طراز 757-200 تحلق من سان فرانسيسكو إلى بوسطن، إلى الهبوط اضطراريا في دنفر.

وفي منتصف الرحلة، لاحظ الركاب أن جزءًا من الجناح الأيمن قد تمزق، أي رفرف الحافة الأمامية.

وبمجرد إبلاغ الطاقم، تم اتخاذ القرار بتحويل الطائرة إلى مطار دنفر. وتمكن الركاب البالغ عددهم 165 راكبًا بعد ذلك من القيام برحلة أخرى للوصول إلى وجهتهم النهائية.

وتمكن أحد الركاب، كيفن كلارك، من تصوير ما رآه من نافذته. وهو مقطع فيديو تمت مشاركته في التغريدة أدناه.

حادثة لم تعرف أسبابها بعد ولم تتسبب في وقوع إصابات، لكنها تمثل حلقة جديدة في انتكاسات شركة بوينغ الأخيرة.

وفي سنغافورة، تقدم شركة تصنيع الطائرات الصينية كوماك عرضاً وتثير الاحتكار الثنائي بين إيرباص وبوينغ.

وفي بداية جانفي، تعطل مخرج الطوارئ في منتصف الرحلة على طراز آخر من طرازات الشركة، وهو 737 ماكس.

وبعد أسبوعين، في سماء فلوريدا، اشتعلت النيران في طائرة بوينغ أخرى.

في 13 جانفي في اليابان، حدث هبوط اضطراري مرة أخرى وفي 19 فيفري بسبب شرخ في الزجاج الأمامي.