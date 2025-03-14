فيديو مُروع.. إشتعال النيران في محرك طائرة أمريكية

وقع حادث مُروع، أمس الخميس، في مطار دنفر الدولي بأمريكا، حيث اندلعت النيران في طائرة تابعة لشركة “أميركان إيرلاينز” أثناء هبوطها في المطار، مما أسفر عن نقل 12 شخصا إلى المستشفيات.

وحسب منشور لمطار دنفر الدولي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، فإن جميع الأشخاص، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات تعرضوا لإصابات طفيفة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان، أن النيران اشتعلت في أحد محركات الطائرة “بوينغ 737-800″، أثناء توجهها إلى البوابة.

وأضافت الإدارة، إن الرحلة رقم 1006، التي كانت متجهة من مطار كولورادو سبرينغز إلى دالاس فورت وورث. تم تحويل مسارها إلى دنفر وهبطت بسلام، بعد أن أبلغ الطاقم عن اهتزازات في المحرك.

وظهر في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الركاب وهم يغادون الطائرة، بعد أن اشتعلت النيران في أحد المحركات.

https://x.com/ImKnotTheOne/status/1900357961953804599