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“فيرغسون” يخضع لعملية جراحية بسبب نزيف في الدماغ

الرياضة
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“فيرغسون” يخضع لعملية جراحية بسبب نزيف في الدماغ فيرغسون
بقلم عبد النور حواز

خضع اليوم السبت المدرب الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي “السير أليكس فيرغسون” لعملية جراحية مُستعجلة بسبب نزيف في الدماغ.

وأعلن الحساب الرسمي للشياطين الحمر على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الخبر مؤكدا أن العملية جرت في أفضل الظروف.

لكن فيرغسون وحسب ذات البيان يحتاج للبقاء فترة في العناية المركزة للشفاء بشكل تام.

وختم البيان أن عائلة المدرب الأسكتلندي تُطالب بإبقاء القضية في الكتمان.

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