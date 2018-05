“فيرغسون” يخضع لعملية جراحية بسبب نزيف في الدماغ

وأعلن الحساب الرسمي للشياطين الحمر على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الخبر مؤكدا أن العملية جرت في أفضل الظروف.

لكن فيرغسون وحسب ذات البيان يحتاج للبقاء فترة في العناية المركزة للشفاء بشكل تام.

وختم البيان أن عائلة المدرب الأسكتلندي تُطالب بإبقاء القضية في الكتمان.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ

— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2018