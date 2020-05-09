فيروس “كورونا” يحقّق “مليونا” جديد

تجاوزت، أمس، إحصائيات وباء “كورونا” منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر 2019 بالصين، حاجز الـ 4 ملايين إصابة، وذلك وفق موقع “وورلد أو ميترز” المتتبع لهذا الوباء الفتّاك.

وبلغ صباح أمس عدد الإصابات 4 ملايين حالة، ليحطّم فيروس “كورونا” حاجزا “مليونيا” جديدا، بعد أيام قلائل من بلوغه 3 ملايين مصاب.

وقد أودى فيروس “كورونا” إلى غاية اليوم بحياة 272 ألف شخص منذ ديسمبر الماضي، وزاد عدد المتعافين عن مليون و 282 ألف.

غير أن هذه الأرقام قد تكون كبيرة لأن بعض البلدان لا تجري الكشوفات إلا على الحالات الأكثر خطورة.

ومن جانب إحصائيات الوفيات، فتسجل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد بـ 76101 وفاة من أصل 1271775 إصابة، فيما أعلنت عن شفاء 195036 مصاب، متبوعة ببريطانيا بـ 31241 وفاة من أصل 211364 إصابة، تليهما إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

وإن قارنا بين البلدان الأكثر تضررا من “كورونا”، فإننا نجد بلجيكا البلد الأعلى نسبة في الوفيات مقارنة بعدد سكانه، تليها إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

هذا وقد سجّلت أوروبا عموما 153690 وفاة من أصل 1681558 إصابة، وأمريكا وكندا 80754 وفاة و 1338087 إصابة، ثم أمريكا اللاتينية بـ 17520 وفاة و 324309 إصابة، وآسيا 10163 وفاة والشرق الأوسط 7423 وفاة و 212644 إصابة، ثم إفريقيا بـ 2105 وفاة من أصل 54944 إصابة وأخيرا أوقيانيا 125 وفاة من 8245 إصابة.

يشار إلى أن هذه الأرقام تبقى في ارتفاع مستمر ولن تبقى ثابتة، خاصة وأن الوباء أتى على العالم بأسره.

معين تيت

Zone contenant les pièces jointes