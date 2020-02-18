فيصل المينيون: الحمد لله ثبتت برائتي من قضية حكم علي فيها بـ200 مليون

كشف النجم الجزائري، فيصل الرايسي، والمعروف بـ”فيصل المينيون”، عن ثبوت برائته في قضية حكم فيها عليه، بمبلغ 200 مليون سنتيم و6 أشهر حبس غيابيا.

وكتب فيصل المينيون على حسابه بإنستغرام: “البرائة لفيصل المينيون..الحمد للة ثبتت برائتي اليوم في قضيتي لي حكمو عليا سابقا بـ200 مليون و6 أشهر غيابيا”.

وأضاف الفنان: “كنت قدمت معارضة وعاودولي المحاكمة حضوريا، وحكمو عليا بالبرائة التامة”.

وتمنى فيصل المينيون، أن تثبت رائته في قضية أخرى حكم عليه فيها بـ300 مليون، والسجن النافذ.

وقال النجم الجزائري: “المهم القضية راهي في المحكمة العليا، وثقتي كبيرة في عدالة الجزائر الجديدة”.

كما شكر الفنان، رئييس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير العدل، على تعيينهم لأناس عادلين يحترمون ويطبقون القانون وليس الأوامر.

وتتابع فيصل المينيون قائلا: “إن شاء الله تزيدو تفصلوا في قضيتي الأولى لي اللي راني فيها مظلوم، إن شاء الله يوصل ندائي ليكم وتحاسبو المتورطين في ظلم أولاد الفميلية، وزرع الخلعة والهلع في قلوب امهاتنا”.

وفي الاخير، تقدم الفنان بالشكر للمحاميات اللواتي تتطوعن للدفاع عنه في قضيته.