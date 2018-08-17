فيضانات الجلفة تحجز 4 أشخاص في سياتهم

انقذ أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة مساء اليوم أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل سيارة جراء تقلبات الطقس.

تم إنقاذ الأشخاص على مستوى الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين الجلفة والأغواط بالمكان المسمى قرية ” بن نيلي”.

الاشخاص حاصرتهم المياه في سيارتهمجراء التقلبات الجوية.

كما تم ضمن تدخلات الأعوان اخراج قطيع من الأغنام حاصرتها مياه الوادي على مستوى الطريق البلدي رقم 14 ببلدية فيض البطمة.

وسجلت ذات المصالح جراء هذه التقلبات ارتفاع منسوب مياه وادي “ملاح “ووادي “الحديد ” اللذان يعبران مدينة الجلفة.

وكذا وادي قرية “بن نيلي” بالمخرج الجنوبي للمدينة.

مما أستوجب وضع أجهزة حمائية متنقلة للاستطلاع والمراقبة والعمل على حث المواطنين بعدم التقرب منها.